Coronavirus, bloccati da marzo: “Tornare a casa, non è un motivo di necessità”

L’incredibile disavventura di una coppia piemontese da settimane bloccata nel Ragusano, perchè non ha la possibilità di rientrare ad Nord.

I due coniugi, giunti in Sicilia in auto, sarebbero dovuti ripartire il 25 marzo col traghetto Palermo-Genova. Con l’avvento dei decreti del Governo, sopraggiunti per l’emergenza Coronavirus sono rimasti bloccati.

Qualora dovessero cadere i divieti di trasferimenti tra regioni dovrebbero percorrere tutta l’Italia in auto, perchè il traghetto Palermo-Genova è stato sospeso. Per la coppia muoversi per “tornare a casa, non è un motivo di necessità”.