CORONAVIRUS: BIMBI E COVID-19, VADEMECUM ORDINE PSICOLOGI SICILIA PER GENITORI

“L’assenza della scuola e lo stare chiusi in casa a lungo sono due elementi che stanno mettendo a dura prova i nostri bambini. Nonostante l’emergenza legata al Coronavirus sia dura da affrontare, ci sono delle buone pratiche che possono aiutare i genitori nella gestione corretta dell’emergenza e del rapporto con i propri figli”.

A dirlo è l’Ordine degli psicologi della Sicilia, che ha messo a punto un vademecum con le principali azioni da poter compiere per la salute dei bambini. Si tratta di informazioni semplici, condivise a livello internazionale dallo Iasc (Inter-Agency Standing Committee) che ha elaborato le linee guida sulla salute mentale e supporto psicologico in situazioni d’emergenza.

Tra le misure contenute nel vademecum c’è quella di incoraggiare un ascolto attivo e un ambiente attento al bambino. “Diventa importante comprendere i vissuti dei bimbi come manifestazione del disagio che stanno vivendo e fornire un clima sereno e capace di accoglienza e ascolto delle loro emozioni”, spiega l’Ordine degli psicologi di Sicilia.

Importante è anche definire una routine. “In questo momento in cui tutto sembra da riorganizzare – spiegano gli psicologi – è importante mantenere gli orari regolari il più possibile o aiutare a creare nuove abitudini all’interno di un eventuale nuovo ambiente, con attività che prevedano l’apprendimento, il gioco e il relax”. “Stiamo attraversando un periodo storico eccezionale, che lascerà certamente traccia nei ricordi e nei vissuti emotivi dei più piccoli – afferma la presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia, Gaetana D’Agostino – per questo è bene che i genitori possano essere aiutati a costruire una quotidianità rinnovata, nella certezza che sapranno essere riferimento e guida per i loro figli”. (Fonte Adnkronos)