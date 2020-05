CORONAVIRUS: BARBIERI E PARRUCCHIERI, IN SICILIA SI RIPARTE

Tra le riaperture anche quelle di barbieri e parrucchieri: “Siamo pronti, perche’ gia’ da una settimana ci siamo gia’ preparati a come dovevamo sistemare i locali in occasione delle riapertura”, ha spiegato all’ITALPRESS, Nunzio Reina, presidente dell’area Immagine e Benessere di Confesercenti Sicilia. Per la riapertura, in alcuni casi e’ stato necessario anche un grande sforzo economico: “Una media che va dai 500 ai 2.000 euro”, ha sottolineato Reina. Con il rischio che questo investimento non abbia un ritorno: “Sicuramente c’e’ la paura, anche se ci sono molte prenotazioni per ricominciare a lavorare. Il problema e’ che il virus ancora e’ vivo, dobbiamo conviverci, quindi occorrera’ fornire ai clienti tutta l’assistenza possibile sia all’interno del locale che su noi stessi”, ha concluso Reina.