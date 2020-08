Coronavirus, assembramenti davanti a locale movida

Tanti agrigentini continuano a non rispettare le regole per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus. E nel centro di Agrigento e a San Leone, le forze dell’ordine hanno avviato controlli per gli assembramenti, e il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione.

Nella serata di sabato gli uomini in divisa hanno eseguito diversi controlli, e scattate foto nelle zone a ridosso dei locali della “movida” del centro storico, e della località balneare agrigentina.

In almeno un caso sarebbero stati accertati assembramenti davanti ad un bar-pub del centro città. Le relazioni e i fotogrammi adesso sono al vaglio della polizia, e sono in arrivo provvedimenti.

Carabinieri, finanzieri e poliziotti hanno richiamato decine di avventori di locali e passanti, invitandoli ad indossare la mascherina.