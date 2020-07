Coronavirus, assembramenti: chiusi due locali

Assembramenti e per due locali è scattata la chiusura per due giorni. E’ successo nella località Porto Polo, a Menfi. I carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Sciacca, hanno effettuato alcuni controlli nei locali pubblici, per verificare il rispetto delle misure anticovid.

Davanti a due esercizi trovati veri e propri assembramenti, ed è stata decisa la chiusura per due giorni. Inoltre elevate multe a carico di titolari di locali pubblici per inosservanza delle disposizioni sul Coronavirus. Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia.