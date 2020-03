Coronavirus, appello ai giovani: restate a casa in questo week end

Ragazzi stiamo attenti. Non facciamoci prendere la mano da questa primavera anticipata e dai quasi 20 gradi di questo week end. Il rischio contagio è sempre dietro l’angolo. Abbiamo fatto uno sforzo questa settimana restando a casa, non vanifichiamo il tutto uscendo in questo week per stare in compagnia. Sarebbe rischiosissimo. Tra l’altro si parla di una nuova ondata di siciliani che sarebbe sul punto di rientrare dal Nord e dall’estero. A loro raccomandiamo di registrarsi subito all’arrivo e di rimanere in casa per almeno 14 giorni. Agli altri diciamo invece, continuate a stare a casa, siamo già a buon punto e, se resistiamo, possiamo farcela a evitare di trasformare Agrigento in una provincia contaminata.

I locali pubblici dovrebbero attenersi all’ordinanza e rimanere chiusi e le forze dell’ordine, tutte, dovrebbero andare in giro a far chiudere chi resta aperto e a disperdere gli assemblamenti.

Tutti dobbiamo fare la nostra parte e in questo modo ne usciremo presto e… #torneremoadabbracciarci