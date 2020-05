Coronavirus, anziana di 97 anni guarita e dimessa dall’ospedale

Un’anziana di 97 anni ha superato l’intervento chirurgico per una frattura al femore, e successivamente contagiata, anche il Coronavirus. E’ stata dimessa ieri pomeriggio dall’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

La pensionata, dopo due tamponi negativi consecutivi, ha potuto lasciare il reparto di isolamento delle Malattie Infettive per fare rientro a casa, dove l’aspetterà un periodo di riabilitazione.

La donna, classe 1922, era entrata in Pronto Soccorso la sera di Pasqua dopo una caduta mentre si trovava in quarantena nella sua abitazione, in quanto positiva. È stata quindi tenuta in isolamento fino all’intervento chirurgico, eseguito in assetto anti-Covid da équipe di Ortopedia e Traumatologia. Dopo l’operazione, la paziente è stata ricoverata per due giorni in Rianimazione e ha poi completato la convalescenza nel reparto dedicato ai malati Covid.