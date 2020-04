Coronavirus, ancora contagiate 2.145 (più 2 rispetto a ieri), ma nessun decesso. Aumentano i guariti

Nelle ultime 24 ore nell’Isola solo due contagiati in più rispetto a ieri, e non si è registrato nessun decesso per Coronavirus, Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 17 di oggi (mercoledì 29 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 75.360 (+2.352 rispetto a ieri), su 71.301 persone: di queste sono risultate positive 3.140 (+ 20 rispetto a ieri), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.145 (+ 2 rispetto a ieri); 763 sono guarite (+ 18) e 232 decedute (nessun decesso nelle ultime 24 ore).

Degli attuali 2.145 positivi, 449 sono ricoverati – di cui 34 in terapia intensiva – mentre 1.696 sono in isolamento domiciliare.