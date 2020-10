Coronavirus, altri tre nuovi casi a Grotte

Registrati tre nuovi casi di Coronavirus a Grotte. A darne notizia e conferma il sindaco Alfonso Provvidenza. “Purtroppo sono stati registrati altri tre casi positivi al Covid-19. Manifestiamo solidarietà, affetto e vicinanza alle persone coinvolte. In serata ulteriori aggiornamenti”, scrive il primo cittadino in un post su facebook per avvisare la cittadinanza a prestare la massima attenzione, e soprattutto a rispettare le regole per il contenimento del contagio.

A Grotte sono sette i casi di positività al Covid accertati in questa seconda ondata di contagi.