Coronavirus, altri due nuovi casi a Licata

Salgono a tre, nel giro di 24 ore, i casi di Coronavirus a Licata. Lo ha annunciato la polizia Municipale di Licata. Anche queste due persone non risultano ricoverate in ospedale, ma si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio.

“Si rinnova con l’occasione l’invito alla stretta osservanza delle norme anti contagio che – dicono i Vigili urbani -, vanno adottate non già o non solo per non incorrere in sanzioni ma perché ciò risulta fondamentale per la tutela della propria e dell’altrui salute”.