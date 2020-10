Coronavirus, altri due casi ad Agrigento: sono marito e moglie. Due nuovi positivi ad Aragona

Ad altre due persone è stata confermata la positività al Covid-19. Si tratta di marito e moglie. Sono in isolamento e anche per loro è in atto il protocollo che prevede l’isolamento fiduciario, e il tampone per gli eventuali contatti. Salgono a 15 i casi positivi al Coronavirus ad Agrigento.

“C’è anche una buona notizia. Una persona è guarita e gli porgiamo i migliori auguri perché potrà uscire dall’isolamento”, dice il sindaco Firetto.

“Da stamattina è in vigore il nuovo decreto e sarà valido per un mese. Serve ad evitare un nuovo lockdown e a non determinare danni eccessivi all’economia. La situazione qui ad Agrigento è ancora sotto controllo, speriamo che continui così, ma dipende soprattutto dal nostro senso di responsabilità. Le forze di polizia fanno controlli serrati, anche nelle ore notturne, e diversi soggetti sono stati sanzionati perché in giro senza mascherina. Proteggiamoci e proteggiamo gli altri”, conclude Firetto.

E due nuovi casi di contagio da Covid-19 ad Aragona, sempre legati allo stesso focolaio. Si trovavano in isolamento fiduciario da più di 14 giorni, e dopo aver effettuato il tampone di fine quarantena, sono risultati positivi.

“Di contro registriamo un altro guarito da Covid-19. Vi invito a non abbassare la guardia”, dice il sindaco Giuseppe Pendolino.