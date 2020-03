Coronavirus: altri 10 positivi a Sciacca, 53 in tutta la Sicilia

La conferma arriva dal sindaco Francesca Valenti. Il dato e’ stato comunicato dopo lo svolgimento di 70 tamponi sul personale sanitario e sui pazienti dell’ospedale “Giovanni Paolo II”. I controlli erano scattati dopo il caso di contagio da Covid-19 di una radiologa del reparto di Medicina, tuttora ricoverata all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, nel reparto di malattie infettive. I tamponi, molti dei quali sono risultati negativi, sono stati eseguiti anche su familiari venuti a contatto con il medico.

Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e

Catania) hanno effettuato 791 tamponi, di cui 729 negativi e 9 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanita’ 53 campioni, di cui

sette gia’ validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania). Risultano ricoverati 18 pazienti (sei a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui nessuno in regime di terapia intensiva, mentre 35 sono in isolamento domiciliare. Si legge in una nota della Regione.