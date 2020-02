Coronavirus: Albergatori chiedono tavolo di crisi sul turismo

Con una lettera inviata al Sindaco della città di Agrigento e messa a conoscenza del Prefetto e le organizzazioni sindacali, gli albergatori agrigentini aderenti a Confcommercio, Confesercenti ed il Consorzio Turistico, chiedono la convocazione urgente del tavolo di crisi del turismo.

Nella lettera si evidenzia come a seguito dell’evoluzione sfavorevole della situazione sanitaria nazionale ed alle misure del Consiglio dei Ministri, volte al contenimento ed alla non diffusione del Coronavirus ma soprattutto alle negative ripercussioni economiche che si sono già registrate dopo la decisione di annullare l’evento Mandorlo in fiore che ha fatto precipitare repentinamente la situazione con annullamenti non solo legati al Mandorlo ma anche per i mesi a venire. Situazione, questa che certamente non lascia presagire nulla di buono per la stagione che tutti aspettavamo per riattivare i contratti con i lavoratori che ora sono seriamente a rischio.