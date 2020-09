Coronavirus, accertati quattro nuovi casi a Canicattì

Il virus continua a circolare in provincia di Agrigento. Nelle ultime ore sono stati accertati altri 4 casi di Coronavirus a Canicattì. Sono asintomatici, e si trovano a casa.

Si tratta di soggetti che tornavano dalle vacanze all’Estero, anche da Malta. Appena rientrati a Canicattì, si erano messi in quarantene, poi trascorso quel periodo, si sono sottoposti al tampone, che è risultato positivo. Tre dei nuovi casi fanno parte dello stesso nucleo familiare

“Siamo consapevoli che il problema del Covid19 non è stato superato. Quindi evitate di creare assembramenti, perché il virus non perdona. Non ci possiamo permettere leggerezze. Osservate le regole mascherine e distanziamento sociale”, dice il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura.