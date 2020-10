Coronavirus, accertati 186 nuovi casi (12 nell’Agrigentino)

Mai in questa seconda ondata di contagi in un solo giorno si era arrivati a quasi duecento contagiati,, precisamente 198 nuovi casi di Coronavirus, registrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore. Il numero dei tamponi processati è stato piuttosto elevato: 6.754. E c’è un’altra vittima. I dati sono contenuti nel consueto bollettino del Ministero della Salute (aggiornato alle ore 15 di oggi martedì 6 ottobre). Ieri i nuovi casi erano stati 128.

Dei 198 nuovi casi distribuiti in ambito provinciale: 72 a Palermo, 51 a Catania, 28 a Trapani, 15 a Caltanissetta, 12 ad Agrigento, 8 a Ragusa, 7 a Siracusa, 5 a Messina, zero a Enna.

Gli attuali positivi sono 3.448, di cui 368 ricoverati in ospedale, 28 in terapia intensiva, e 3.052 in isolamento domiciliare. Vi sono 107 nuovi guariti, mentre il bilancio dei morti in Sicilia dall’inizio della pandemia è salito a 322.