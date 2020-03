CORONAVIRUS: 83 CASI IN SICILIA, RICOVERATI 24 PAZIENTI

In Sicilia 83 positivi, 21 in più di ieri

Ancora in aumento in SICILIA i casi di Coronavirus. Al momento sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 83 campioni, ieri erano 62 secondo l’aggiornamento fornito dalla Presidenza della Regione SICILIAna. Dall’inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 1.194 tamponi, di cui 1.037 negativi e 74 in attesa dei risultati. Risultano ricoverati 24 pazienti (nove a Palermo, sette a Catania, tre a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna), di cui uno in terapia intensiva, mentre 57 sono in isolamento domiciliare. Due sono le persone guarite. Il prossimo aggiornamento avverrà domani. A fornire il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle 13.30 di oggi, così come comunicato all’Unità di crisi nazionale è la Presidenza della Regione Siciliana.