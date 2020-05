Coronavirus, 4 persone guarite fra Canicattì e Campobello di Licata

“Un altro dei nostri concittadini è guarito, rimangono due i soggetti ancora positivi”. Ad annunciare la nuova guarigione il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura. E altri tre guariti anche nella vicina Campobello di Licata.

“Comunico alla cittadinanza la guarigione di tre dei nostri concittadini che avevano contratto il virus. Rimane ancora l’ultimo caso ma siamo sulla buona strada della guarigione. Sono contento ed emozionato per questa bella notizia. È stata dura la convalescenza per voi ma alla fine ce l’avete fatta! Voglio ringraziare l’Asp e in modo particolare il dottore Licata per la continua collaborazione”, così il sindaco Gianni Picone.