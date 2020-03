Coronavirus: 23.073 malati in Italia, 2.470 piu’ di ieri. Invariato in Sicilia

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 10.861 i malati in Lombardia (819 in piu’ di ieri), 3.088 in Emilia Romagna (+347), 2.274 in Veneto (+285), 1.405 in Piemonte (+375), 1.185 nelle Marche (+98), 841 in Toscana (+78), 472 nel Lazio (+76), 363 in Campania (+67), 575 in Liguria (+82), 346 in Friuli Venezia Giulia (+30), 203 in Sicilia (+24), 212 in Puglia (dato di domenica, oggi non pervenuto), 367 in Trentino (dato di domenica, oggi non pervenuto), 165 in Abruzzo (+37), 159 in Umbria (+20), 15 in Molise (-2), 105 in Sardegna (+30), 103 in Valle d’Aosta (+47), 87 in Calabria (+21), 235 in Alto Adige (+36), 12 in Basilicata (+1). Quanto alle vittime, se ne registrano: 1.420 in Lombardia (+202), 346 in Emilia Romagna, (+62), 69 in Veneto (+6), 111 in Piemonte (+30), 57 nelle Marche (+11), 14 in Toscana (+6), 50 in Liguria (+17), 9 in Campania (invariato), 19 Lazio (+3), 22 in Friuli Venezia Giulia (+8), 16 in Puglia (dato oggi non pervenuto), 6 in provincia di Bolzano (+1), 2 in Sicilia (invariato), 4 in Abruzzo (+1), 1 in Umbria (invariato), 2 in Valle d’Aosta (+1), 6 in Trentino (dato oggi non pervenuto), uno in Calabria (invariato), 2 in Sardegna (invariato), 1 in Molise (+1). I tamponi complessivi sono 137.962, oltre 91 mila dei quali in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. (ANSA).