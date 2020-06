Coronavirus, 172 tamponi con esito negativo in provincia di Agrigento

Nessun nuovo tampone positivo oggi (lunedì 1 giugno) in tutta la provincia di Agrigento. Bisognerà però poi aspettare il risultato dei nuovi tamponi da validare sui quattro nuovi positivi, comunque asintomatici, fra medici e infermieri dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Non è stato comunicato se questi quattro positivi erano stati inseriti nelle statistiche nei giorni scorsi.

E oggi altri 172 tamponi con esito negativo. Sono complessivamente 141 i casi di Coronavirus (126 contagiati e 15 risultati positivi al primo tampone, e negativi al secondo test). I numeri: dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati realizzati 9.690 tamponi. Secondo l’Azienda sanitaria provinciale 1 sono ricoverati in ospedale; 1 soggetto in strutture “lowcare”; 2 in quarantena; 108 guariti; 14 deceduti.

Questa la distribuzione territoriale: Agrigento 13 (11 guariti, e 2 deceduti), Aragona 1 (1 guarito), Caltabellotta1 (1 guarito), Camastra 1 (1 guarito), Campobello di Licata 5 (5 guariti), Canicattì 7 (7 guariti), Casteltermini 4 (1 contagiati, 2 guariti e 1 deceduto), Favara 5 (4 guariti e 1 deceduto), Lampedusa 1, Licata 9 (8 guariti e 1 deceduto ), Menfi 12 (11 guariti e 1 deceduto), Montallegro 1 (1 guarito), Naro 1 (1 guarito); Palma di Montechiaro 9 (8 guariti e 1 deceduto), Porto Empedocle 6 (6 guariti), Raffadali 3 (3 guariti), Ravanusa 4 (4 guariti); Realmonte 2 (1 contagiato e 1 guarito); Ribera 8 (7 guariti; 1 deceduto), Santa Margherita Belice 4 (3 guariti e 1 deceduto), Sciacca 26 (1 contagiati, 21 guariti e 4 deceduti) e Siculiana 2 (2 guariti).

I ricoverati in ospedale: 1 Caltanissetta; 1 Palermo Arnas Civico; 1 Palermo San Paolo Palace.