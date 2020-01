Il gruppo della Cina non parteciperà al Festival internazionale del folklore che si tiene ogni anno ad Agrigento in occasione del Mandorlo in fiore. La diffusione del Coronavirus in Asia ha portato a questa decisione, a confermare la notizia sono stati gli organizzatori della Sagra del Mandorlo in Fiore. La rinuncia si è resa necessaria dopo che gli organizzatori hanno appreso che il gruppo non sarebbe stato neanche fatto partire.