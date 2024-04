Il coro dell’associazione filarmonica Santa Cecilia e la Sicily Simphony Orchestra daranno vita a un concerto-evento, sabato 6 aprile alle 19, nella chiesa di San Domenico di Agrigento.

Per la prima volta nella città dei templi sarà eseguito il celebre “Gloria”di Vivaldi per soli, coro e orchestra. Inserite in scaletta anche delle famose composizioni di Mozart e Rossini. Da segnalare la partecipazione straordinaria di alcune giovani soliste come i soprani Miriam Bissanti e Alida Capobianco ed il contralto Carmen Italiano.

La Sicily Symphony Orchestra, amministrata dall’Orchestra Filarmonica di Canicattì, è una formazione di 20 giovanissimi professori provenienti dalle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo. Il concerto sarà diretto dal maestro Emanuele Di Bella, giovane talento che rappresenta l’eccellenza dell’ultima generazione di musicisti siciliani. Il concerto sarà ad ingresso gratuito.