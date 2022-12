Cori miu. Nella collezione di Patrizia Russo tutta la passione delle donne siciliane

“Cori miu. Al cuore e all’amore che riversiamo in ciò che desideriamo”. In una frase, l’essenza di una collezione che racchiude in sé tradizione ed eleganza. Grazie alla meticolosa attenzione nella scelta dei materiali come stoffe pregiate, passamanerie, merletti e pizzi, continua il successo di “Marinisa Bag”, il brand della stilista empedoclina Patrizia Russo. “Noi siciliani spesso rivolgiamo questa affermazione ai nostri cari, ma penso che “Cori Miu” abbia un significato che possa essere rivolto a tutti, indipendentemente dal Paese di appartenenza, perché quando si ama si dona tutto il cuore”, spiega Patrizia Russo, che nella sua nuova collezione “autunno- inverno” ci ha messo il cuore. Ed è proprio il cuore il protagonista di questa nuova linea di “coffe”. Ogni borsa ha il nome di una donna e al centro un grande cuore “appassionato” e avvolto dalle fiamme. Sulla tradizionale coffa, velluto, pizzo e ricami: materiali ricercati ed eleganti a sottolineare come quella che nasce come una borsa rurale può, grazie alla creatività e all’eleganza diventare un accessorio che sottolinea la femminilità di ogni donna che la indossa.

