Cordone ombelicale dall’Agrigentino a Budapest per bambino leucemico

Una sacca contenente il cordone ombelicale, donato da una mamma siciliana alla clinica Candela di Palermo e crioconservato alla Banca del sangue cordonale di Sciacca, struttura che fa capo all’Asp di Agrigento, è partita con destinazione l’ospedale “Albert Florian” di Budapest.

La donazione è destinata a un bambino di due anni affetto da una grave forma di leucemia. Il sangue cordonale contiene preziose cellule staminali necessarie per curare gravissime patologie del sangue, e rappresenta un’alternativa altrettanto efficace e sicura al trapianto di midollo osseo nei casi in cui non si trovi un donatore compatibile.

Generalmente, per un paziente in attesa di trapianto la probabilità di reperire un donatore compatibile in ambito familiare è pari al 25% circa. Del restante 75%, solo il 35% riesce a reperire un donatore compatibile nei Registri Internazionali di midollo osseo (circa 25 milioni nel mondo, di cui in Italia circa 350.000 ).