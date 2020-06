Coranavirus in Sicilia, un morto e altri 2 positivi

Nelle ultime 24 ore in Sicilia si sono verificati un decesso, e due nuovi casi di Coronavirus. Attualmente contagiate 128 persone. I tamponi nelle ultime ventiquattro ore sono stati 2.521, e da questi test sono emersi due nuovi positivi.

Scendono i ricoverati che in totale oggi sono 22, dei quali appena tre ricoverati in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono 106 persone. I guariti rimangono 2.670. In totale i deceduti sono 282 (+1).

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria i casi totali di Covid sono 3.080, su 209.071 tamponi effettuati.