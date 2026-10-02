Una brutta disavventura ha rovinato la vacanza di una coppia di turisti italiani che avevano scelto la costa di Agrigento per trascorrere qualche giorno di villeggiatura. Marito e moglie, entrambi sessantenni sono stati vittima di un furto mentre stavano trascorrendo un pomeriggio di relax sulla spiaggia di Zingarello. Secondo una prima ricostruzione, i due coniugi avevano parcheggiato la propria automobile a breve distanza dal litorale, decidendo poi di scendere in riva al mare per godersi le ultime giornate di sole.

È stato proprio in quel lasso di tempo che sono entrati in azione ignoti malviventi. I ladri sono riusciti ad aprire il portabagagli del veicolo in sosta, prendendo subito di mira le valigie custodite all’interno.

Dopo aver frugato tra gli indumenti e gli effetti personali dei due turisti, i malviventi sono andati a colpo sicuro: hanno scovato e portato via mille euro in contanti. Una volta risaliti dalla spiaggia, al loro ritorno in macchina, i due sessantenni hanno fatto l’amara scoperta. Trovatisi di fronte al bagagliaio violato e al denaro sparito, non hanno potuto fare altro che allertare immediatamente le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno avviato i primi rilievi.

Al via le indagini per cercare di raccogliere elementi utili a identificare gli autori del colpo e verificare la presenza di eventuali sistemi di videosorveglianza nella zona.

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