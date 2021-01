Coppia gira filmati porno: è scandalo. Video virali sul web

Scandalo hard a Lampedusa. Nell’Isola più grande delle Pelagie ha fatto scalpore la diffusione di alcuni filmati hard amatoriali, di un uomo e una donna, particolarmente conosciuti a Lampedusa.

I video, almeno tre o quattro, girati dalla coppia, sono diventati virali sul web, ma girano tantissimo anche su WhatsApp.

I due attori protagonisti, con ogni probabilità, hanno cercato di guadagnare qualche soldo facendo sesso esplicito su un sito che si chiama cam 4, dove chiunque può registrarsi gratuitamente, e vedersi qualche scena hot, oppure, è possibile pagare con una valuta chiamata token, tramite la propria carta di credito, e interagire con attori non sempre professionisti, e chiedere loro particolari prestazioni.

Ed ancora, fare gli attori e mettersi a disposizione per rispondere alle richieste di coloro i quali, vogliono spendere qualche decina di euro, fino a oltre qualche centinaio. Naturalmente non c’è nulla di illecito sia per coloro i quali frequentano siti porno, che per gli improvvisati attori hard; in fondo basta essere maggiorenni, per la coppia di giovani lampedusani si è scatenato l’inferno.