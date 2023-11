Avvicinati e minacciati da due malviventi armati di coltello sono stati costretti a consegnare il portafogli, contenente 500 euro, e un telefono cellulare. Vittime della rapina due turisti francesi, un 23enne e la fidanzata 19enne, in questo periodo dell’anno in vacanza nella città dei templi ospiti di un parente. Ad entrare in azione, l’altra sera, in via Gioeni nel pieno centro cittadino di Agrigento, sarebbero stati due immigrati. Il ragazzo ha reagito.

Dopo una colluttazione, durata pochi secondi, gli aggressori sono riusciti ad allontanarsi velocemente facendo perdere le proprie tracce.

Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, che sin da subito hanno avviato le indagini e le ricerche dei delinquenti. Intervenute anche due ambulanze, con gli operatori sanitari del 118, che hanno medicato il ventitreenne rimasto leggermente ferito alla mano destra. La diciannovenne invece ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale e sottoposta ad accertamenti.