Hanno rubato un portafoglio lasciato all’interno di un’auto posteggiata per poi utilizzare la carta di credito spendendo quasi 200 euro in alcune tabaccherie. I poliziotti del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle, dopo alcune indagini, hanno identificato i due presunti responsabili. Si tratta di un uomo e una donna, di Agrigento, entrati in azione negli scorsi giorni.

Sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Secondo quanto ricostruito, la coppia avrebbe rubato il borsello e utilizzato la carta di credito in tabaccherie. Ed è proprio grazie agli acquisti effettuati che gli agenti sono risaliti a loro riuscendo a identificarli.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp