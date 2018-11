Coppa Sicilia: finisce in paritÃ  il derby agrigentino

E’ finita 1 a 1 in derby agrigentino tra Raffadali ed Empedoclina. In derby è andato di scena sul green di Raffadali, gara di andata valevole per il secondo turno di Coppa Sicilia.

A sbloccare le marcature ci pensa il giovane esterno raffadalese Tarallo che dopo un’azione personale in area di rigore libera un potente destro che si incassa alle spalle del portiere Milizia .

Al minuto 35 limpida occasione per l’Empedoclina, ma capitan Pagano a tu per tu con il portiere del Raffadali calcia incredibilmente fuori.

Nella ripresa l’Empedoclina trova la via del pareggio con l’esperto Gerry Donato che da posizione defilata effettua un tiro-cross che si incassa alle spalle del giovane Marzino, 1 a 1.

La gara è piacevole e ricca di colpi di scena, con azioni da una parte e dall’altra.

Dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara dice che può bastare così: Angelo Cuffaro Raffadali 1 – Empedoclina 1.