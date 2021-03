Coppa Sicilia cross-country: “spettacolo” per i colori agrigentini

A Santa Ninfa si è disputata la quarta prova della coppa Sicilia cross-country, organizzata dalla Asd Finestrelle Bikers. Il percorso gara ha visto gli atleti mettersi in mostra in un circuito abbastanza tecnico reso scivoloso dalla pioggia del sabato. Nella prima partenza il giovane esordiente, Salvatore Toro, si è messo in evidenza ottenendo un meritato secondo posto. Nella seconda partenza a dare spettacolo per i colori agrigentini ci ha pensato il saccense Joan Pedro Fazio che ha ottenuto il primo posto di categoria e terzo assoluto della categoria allievi 1^ e 2^ anno. Secondo posto per Chiara Vitello, terzo posto per Alessio La Porta: i due atleti combattono fino alla fine per il meritato podio. Bene tutti gli altri giovani agrigentini: Alessandro Candura, Tommaso Sabella, Flavio Micalef, Alessandro Russo, Mattia Butticé, Leonardo Libero Boscarini che battagliano fino alla fine e concludono la gara. Nella partenza “Open” una caduta ferma al primo giro Giuseppe Sabella che è costretto a ricorrere alle cure sanitarie, fortunatamente nulla di grave, solo contusioni.