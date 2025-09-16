Coppa Italia Promozione, l’Akragas debutta ad Aragona: biglietti in prevendita

L’attesa è finita. La nuova Akragas targata Salvatore La Porta si prepara al suo esordio ufficiale nella stagione 2025/26. Domenica 21 settembre, allo Stadio Comunale “Totò Russo” di Aragona, i biancazzurri affronteranno l’Aragona Calcio nel match valido per il primo turno di andata della Coppa Italia Promozione. Calcio d’inizio alle ore 16:30.

Per la squadra di mister Seby Catania sarà il primo vero banco di prova dopo le settimane di preparazione estiva. Una trasferta che, seppur a pochi chilometri dall’Esseneto, nasconde più di un’insidia: l’Aragona è avversario da prendere con le pinze, desideroso di fare bella figura davanti al proprio pubblico e pronto a mettere in difficoltà una Akragas ancora in fase di rodaggio.

La società biancazzurra chiama a raccolta i tifosi per sostenere la squadra già dal debutto stagionale. Sono state definite le modalità di accesso al settore ospiti:

Prevendita: da mercoledì a sabato (ore 16:00 – 19:00) presso la segreteria dello Stadio Esseneto, al prezzo di 8 euro.

Giorno gara: direttamente al botteghino dello stadio di Aragona, al costo di 10 euro.

La Coppa Italia rappresenta il primo passo ufficiale di un cammino che il presidente La Porta e tutto l’ambiente biancazzurro vogliono affrontare con determinazione e fiducia.

