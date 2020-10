Coppa Italia di Eccellenza: l’Akragas “pesca” la Folgore di Castelvetrano

Sarà la Folgore di Castelvetrano l’avversario dell’Akragas nel doppio turno degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza. La gara di andata è in programma la prossima settimana, mercoledì 14 ottobre, alle ore 15:30. Il match di ritorno si giocherà allo stadio Esseneto di Agrigento, mercoledì 28 ottobre, alle ore 14:30. Le due squadre si sono già affrontate in campionato, alla prima giornata, allo stadio Esseneto, con il risultato finale di 4-2 per i biancoazzurri di mister Francesco Di Gaetano.