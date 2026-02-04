Finisce con un pareggio, 0-0, il ritorno degli ottavi di Coppa Italia di Promozione tra Gemini Calcio e Akragas SlP. All’andata la squadra del presidente La Porta si era imposta per quattro reti a uno. Akragas qualificato alla fase successiva.
Le altre qualificate ai quarti di finale di Coppa Italia sono: Orlandina, Santa Croce Camerina, Torregrotta, Nicosia, Partinico. Le altre due usciranno dagli scontri di domenica prossimo: Noto – Priolo (and 1-1), Belpasso – Santa Venerina (and 0-0). Da ricordare che la vincitrice della coppa sarà promossa direttamente nel campionato di Eccellenza.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp