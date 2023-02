Cooperativa sociale Al Kharub, si inaugura il laboratorio #Apeoperosa

Il 2 marzo prossimo , in Viale Concordia, a Villaseta, ad Agrigento, alle 1 1, l’inaugurazione del laboratorio di piccola falegnameria per l’apicoltura del Progetto #Apeoperosa, finanziato dalla campagna di crowdfunding e con il sostegno messo in campo dalla Fondazione Comunitaria Agrigento Trapani

Il progetto, ha previsto il recupero e l’arredo di un locale, allo scopo individuato, per l’avvio di attività di formazione e di piccola manutenzione delle attrezzature apistiche rivolto a persone e giovani in condizioni di svantaggio.

“Il locale è stato recuperato e reso fruibile – dicono dalla cooperativa sociale Al Kharub– grazie alla disponibilità del Comune di Agrigento e, in particolare, dell’assessore alle politiche sociali, Marco Vullo, che si è fatto promotore in giunta. Il laboratorio si pone come presidio di animazione anche con i ragazzi del quartiere insieme alla rete di associazioni, di coloro i quali sono molto attivi in ambito sociale in un territorio difficile, oltre agli enti presenti come la Parrocchia e la Scuola . La cooperativa sociale Al Kharub ringrazia tutti i donatori che con il loro contributo, insieme a quello della Fondazione, hanno permesso il raggiungimento di questo obiettivo, che ha visto un percorso lungo e condizionato dalle fasi della pandemia. Un ringraziamento inoltre va all’Amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata, nell’ottica della rivitalizzazione di un quartiere periferico della nostra città.”