“Convivenza forzata per il Coronavirus”, ai domiciliari si scaglia contro la moglie

In aumento le liti in famiglia per la convivenza forzata per contenere il contagio del Coronavirus. L’ultima in ordine di tempo in una zona periferica di Agrigento. Un 46enne attualmente ai domiciliari, ha avuto l’ennesima discussione con la moglie 47enne, entrambi di Agrigento.

Dalle parole l’uomo è passato alle vie di fatto, e dopo avere afferrato con forza la donna, le avrebbe stretto le mani al collo. Poi si è fermato.

La 47enne è riuscita a fuggire, ed ha chiamato la polizia. “Con il fatto che devo restare per forza a casa per il Coronavirus, le liti con mio marito sono quasi quotidiane. Non ce la faccio più”, ha denunciato agli agenti della sezione Volanti della Questura agrigentina.