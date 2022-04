Convenzione tra il Comune e l’Esa, consiglio approva atto di indirizzo

Convenzione tra il Comune e l’Esa, il consiglio comunale di Agrigento approva un atto di indirizzo a firma dei consiglieri Zicari, Contino, Sollano, Vaccarello, Vitellaro. “L’intero Consiglio Comunale, ieri sera, ha condiviso la proposta di rinnovare la convenzione con l’Esa- dice Roberta Zicari, presidente VI Commissione Consiliare-. La convenzione proposta ai Comuni dallo stesso Ente, guidato dall’on.Catania, permette di utilizzare gratuitamente il personale dell’Esa per determinate attività, come ad esempio la manutenzione ordinaria della viabilità rurale regionale. L’atto di indirizzo approvato, impegna l’Amministrazione attiva anche a coinvolgere le Commissioni Consiliari nella redazione del calendario delle richieste dei lavori da effettuare, così da garantire partecipazione e controllo. Ho suggerito in Consiglio di valutare, se possibile in relazione al tipo di intervento da effettuare, l’area rurale che insiste nei pressi di Punta Bianca. Ricordo che a breve, finalmente, Punta Bianca, grazie all’impegno del governo Regionale, diventerà riserva naturale e che non sarà più teatro delle esercitazioni militari”