Convegno sui nuovi processi educativi e la nuova genitorialità nel Metaverso

“I nuovi processi educativi in famiglia: genitori, figli, le emozioni e il Metaverso”. Questo il tema di un convegno che si svolgerà presso la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento, il prossimo venerdì 18 novembre 2022 alle 18 organizzato dalla Delegazione Sicilia Occidentale del Sacro Militare Ordine Costantiano. Un confronto su la vita reale e la vita virtuale. I nuovi codici e nuovi linguaggi della comunicazione in famiglia; questo il focus su cui si concentreranno tre illustri relatori: Francesco Pira, Professore Associato di Sociologia, Delegato del Rettore alla Comunicazione e Direttore Master in Esperto Comunicazione Digitale PA e Impresa-Università degli Studi di Messina, Lorena Galesi, Pedagogista- Vice Presidente regionale ANPE, Arianna Tornambe, psicologa e psicoterapeuta. A moderare l’incontro sarà il giornalista di La7, Alan David Scifo.

Si tratta di un momento importante di riflessione sul momento di grave emergenza educativa e sul rapporto delicatissimo tra i nostri figli e le nuove tecnologie. I tre esperti porteranno le loro esperienze professionali da diversi osservatori: sociologico, pedagogico e psicologico. Esperienze di ricerca e di terapia in un momento in cui scuola e famiglia non riescono più a dialogare e i pre-adolescenti e gli adolescenti esprimono tutte le loro fragilità. La vita virtuale e i social rappresentano un comodo rifugio per evitare la vita reale.