Ad Agrigento, sabato 13 settembre dalle ore 9 presso l’ex collegio dei Padri Filippini, si svolgerà il convegno scientifico “La fibromialgia: sindrome complessa”. L’iniziativa, col patrocino del Comune di Agrigento, è ideata e promossa dall’Associazione Algea ODV Sicilia Fibromialgia e dolore cronico, in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Agrigento. Un’occasione di confronto, in presenza di specialisti di rilievo nazionale, volta a sensibilizzare ed approfondire i diversi aspetti della fibromialgia, sindrome ancora poco compresa ma che colpisce milioni di persone in Italia.

Saluti istituzionali del Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, del presidente dell’Ordine dei Medici di Agrigento, Santo Pitruzzella e del dott. Renzo Caradonna, specialista in Reumatologia e Presidente del Comitato Scientifico. Introdurrà i lavori Ines Sutera, presidente dell’Associazione ODV Algea Sicilia Fibromialgia e dolore cronico.

Interverranno il prof. Salvatore Corrao, direttore dell’Uoc di Medicina Interna e Lungodegenza – Arnas Ospedale “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo e vice presidente Algea Sicilia, la dottoressa Annarita Giardina, specialista in Reumatologia – Arnas Ospedale Civico di Palermo e segretaria del Comitato scientifico Algea Sicilia, la dottoressa Giovanna De Castro, specialista Reumatologa dell’Asp di Agrigento, il dott. Alfonso Principato e la dott.ssa Maria Drago dell’UOC di Medicina Interna dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento e la dottoressa Antonella Montalbano, nutrizionista del Civico di Palermo. A moderare l’incontro saranno il dott. Renzo Caradonna e il prof. Salvatore Corrao.

