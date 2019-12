Convegno “Noi e il Mediterraneo “: elogi ed investimenti per Porto Empedocle

Nella giornata di ieri, presso Parco Villa Tasca a Palermo, si è svolto il Convegno “Noi e il Mediterraneo “, alla presenza del Sindaco di Palermo Leoluca Orlando, del Sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina e dei sindaci delle altre città, nonchè delle autorità civili e portuali ospiti .

Nel corso del Convegno si è parlato della gestione dei cantieri navali nella Sicilia e della riqualificazione dei porti, vista come una ricchezza ulteriore per le città siciliane e una concreta possibilità di poter riaccogliere coloro i quali sono costretti a lavorare in quest’ambito al di fuori della propria città di appartenenza.

Fra i relatori sono da segnalare gli interventi del Presidente di Autorità di Sistema Portuale di Sicilia Orientale, Pasqualino Monti, il quale ha annunciato lo sblocco di 45 cantieri avviando e portando a conclusione lavori per oltre 645 milioni di euro e Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria il quale ha parlato dell’esigenza di costruire maggiori infrastrutture.

Al termine del Convegno, dove si è parlato anche di costruzioni di navi per oltre un miliardo di euro, è stato firmato da tutte le parti coinvolte il decreto di affidamento della concessione di beni e aree demaniali per la gestione dei servizi terminalistici delle crociere dei quattro porti del sistema.