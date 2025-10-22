Due appuntamenti si aggiungono alle iniziative già svolte dall’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” in condivisione con l’Amministrazione comunale di Canicattì nel quadro della più vasta “Settimana della Legalità Giudici Livatino Saetta”. L’appuntamento è per il pomeriggio e la serata di mercoledì 29 ottobre prossimo. Alle 16,30 al Centro culturale S. Domenico nella sala “Ingegnere Giuseppe Iannicelli” si terrà il convegno “A trent’anni e più da “Il Giudice ragazzino”. Tra passato, presente e futuro”. Relatori saranno tra gli altri la dottoressa Giuseppina Albertina Agnello – Questore di Caltanissetta; ed il dottor Sebastiano Ardita, Procuratore Aggiunto di Catania.

I lavori saranno introdotti dal saluto del sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo; e dal presidente dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”, Giuseppe Palilla già compagno di Liceo del futuro Magistrato. In serata, alle 20,30, al Teatro sociale di via Capitano Ippolito con la collaborazione di “Circuiti Sonori” di Armando Cacciato si svolgerà il “Concerto della Legalità” con l’esibizione di allievi ed artisti della stessa scuola che si esibiranno in brani sulla Legalità, Giustizia, Fede e Carità; e del gruppo dei “Luciorama” che proporranno i più grandi successi di Lucio Battisti.

“Anche queste iniziative sono state possibili solo grazie alla generosità dei soci e degli estimatori di Rosario Livatino -dice Giuseppe Palilla- che ci hanno fornito le risorse necessarie sia con contributi che con la sottoscrizione della misura del 5 per mille in occasione dell’annuale denuncia dei redditi. Continuando ad avere risorse sufficienti realizzeremo altre iniziative anche se vorremmo che il mondo della scuola, dell’associazionismo e semplici cittadini ci suggeriscano linee di intervento ed iniziative a costo zero per loro e per la comunità che possano avere positive ricadute sulla formazione degli studenti che sono il nostro presente e vanno valorizzati ed indirizzati per il futuro verso le buone pratiche all’insegna dei Valori di Fede, Carità, Giustizia e Legalità”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp