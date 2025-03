Sostenibilità, Sicurezza e Sviluppo delle Grandi Opere per Superare il Gap Infrastrutturale della Sicilia

Se ne parla da decenni, ma sembra che la realizzazione sia ormai davvero vicina. Durante il convegno, si è parlato della creazione di nuove fermate ferroviarie in Sicilia, con l’inserimento delle fermate di San Michele e Fontanelle nel tratto Aragona Caldare-Agrigento Bassa della linea Palermo-Agrigento-Porto Empedocle. Un vero e proprio progetto di metropolitana di superficie, in quanto queste fermate fanno parte di un potenziamento dell’infrastruttura, promosso da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la mobilità sul territorio.

I miglioramenti previsti sono stati approfonditi durante il convegno, moderato dal giornalista Gianluca Semprini, che ha guidato il dibattito sui temi cruciali delle infrastrutture siciliane. Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, Achille Furioso, che ha accolto i partecipanti e sottolineato l’importanza di un confronto tra le diverse realtà per migliorare le infrastrutture della provincia.

Le nuove fermate consentiranno un maggiore scambio modale tra ferro e gomma, favorendo anche la realizzazione di parcheggi di scambio, percorsi ciclabili e pedonali, oltre a un’importante riqualificazione dell’area circostante. L’attenzione è rivolta a garantire la sostenibilità ambientale e la qualità architettonica, con un intervento che promette di arricchire il territorio sia dal punto di vista pratico che estetico.



La fermata di San Michele, situata in un contesto in forte trasformazione, vicino all’ospedale S. Giovanni di Dio, prevede la costruzione di un nuovo fabbricato viaggiatori con biglietterie automatiche e servizi igienici. La stazione sarà dotata anche di una banchina lunga 150 metri per l’accesso ai treni, pensiline e ampie aree di sosta carrabile. La progettazione include una nuova pista ciclabile e marciapiedi, rendendo l’accesso al trasporto pubblico ancora più fruibile e sicuro.

La fermata di Fontanelle, situata in una posizione strategica, a ridosso del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, patrimonio dell’umanità UNESCO, rappresenta un nodo intermodale che avrà un impatto positivo sia sulla mobilità quotidiana dei residenti che dei turisti. Il progetto prevede, anche in questo caso, la realizzazione di un fabbricato viaggiatori, una banchina lunga 125 metri e spazi per la sosta di veicoli e biciclette.

Il progetto per entrambe le fermate è stato sviluppato con il Progetto Definitivo e ha già avviato l’iter autorizzatorio di Variante Urbanistica. Si prevede che la Dichiarazione di Pubblica Utilità si concluda entro la prima metà del 2025, con l’avvio dei lavori previsto entro il II semestre 2025. Se l’iter espropriativo procederà senza intoppi, i lavori potrebbero concludersi entro il primo semestre del 2026.

