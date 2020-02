Contromano sul raddoppio della Ss 640, trentenne ubriaco bloccato dalla polizia stradale

Contromano dalla rotatoria degli “Scrittori”, fino al luogo dove è collocato l’autovelox, lungo la strada statale 640, sotto l’abitato di Agrigento. S’è rischiata la tragedia. L’automobilista è stato bloccato in tempo da due pattuglie della polizia Stradale di Agrigento, impegnate poco lontano in un posto di controllo. Protagonista un 30enne domiciliato ad Agrigento.

È risultato completamente ubriaco, con un valore nel sangue di 1,50 g/l. È stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza. Gli è stata ritirata la patente. E per il contromano, aggravato dal fatto che era ubriaco, la Prefettura potrebbe revocargli il documento di guida.