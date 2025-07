Nel corso dello scorso fine settimana, il Comune di Agrigento ha attuato un’intensa azione di controllo nella frazione balneare di San Leone, nell’ambito dell’operazione denominata “Tolleranza Zero”, con l’obiettivo di ripristinare condizioni di legalità e civile convivenza, spesso purtroppo violate negli ultimi tempi. “Abbiamo impiegato – dichiarano il sindaco Miccichè e l’assessore Cantone – oltre il 50% della forza operativa della Polizia Locale, che ha presidiato in modo capillare il territorio producendo risultati concreti.

Fatti 27 preavvisi di contestazione per violazioni all’art. 8 dell’ordinanza 22/2006 (divieto di parcheggio sui bracci di Ponente e Levante del porticciolo turistico); elevate 118 sanzioni per violazioni al Codice della Strada per divieti di sosta e transito in Ztl; 4 le contestazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico; emessi 4 verbali di ispezione per approfondimenti su concessioni, 1 verbale per mancata nomina dell’addetto alla somministrazione, 1 verbale per mancata esposizione della licenza e del listino prezzi, 1 verbale per mancata esposizione della tabella allergeni e 1 verbale per prodotti privi di etichettatura e marchio Cee, con relativo sequestro dei prodotti e ripristino del suolo pubblico.

“Siamo coscienti di non avere risolto il problema al 100% – continuano Miccichè e Cantone -, ma l’attività di questo weekend rappresenta solo l’inizio di un percorso che ci vedrà impegnati per tutta l’estate, con controlli costanti e mirati, specialmente sul fronte della viabilità e del rispetto delle regole. Desideriamo esprimere un ringraziamento particolare e sentito alla nostra Polizia Locale, che ha dimostrato ancora una volta professionalità, impegno e grande senso del dovere. Un ringraziamento va anche alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e a tutte le Forze dell’ordine che, con grande spirito di collaborazione, hanno affiancato il Comune in questa operazione”.

“Sappiamo bene che le risorse a disposizione non sono infinite, ma l’impegno dell’Amministrazione sarà massimo. Tuttavia, nessuna azione sarà davvero efficace senza la collaborazione attiva dei cittadini: solo insieme possiamo ristabilire il senso di responsabilità collettiva e il rispetto delle regole, presupposti indispensabili per una comunità sana, accogliente e vivibile. Agrigento e le sue frazioni meritano decoro, ordine e legalità. Noi ci siamo, con determinazione e concretezza”, concludono il sindaco e l’assessore comunale.

