Controlli serrati a Pasqua, imponente l’impegno dei carabinieri

Il comandante dei carabinieri della provincia di Agrigento, colonnello Vittorio Stingo, e il capitano Marco La Rovere, hanno incontrato la stampa per uno scambio di auguri per la Pasqua, e occasione per illustrare l’impegno dell’Arma dei carabinieri per il lungo ponte delle festività, con l’Italia tutta in zona rossa.

Saranno attuati tanti posti di controllo, in tutto il territorio provinciale, per far rispettare le regole anticovid, ed evitare assembramenti, pranzi di gruppo, pic nic e gite fuori porta, violazioni che potrebbero aumentare il contagio.