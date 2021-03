Controlli: pneumatici usurati: elevate 34 multe. Traporto alimentare: sequestrati polpi da scoglio

Su ben 28 veicoli sono stati trovati battistrada inferiore a quello prescritto, mentre su altri 6 riscontrati “tagli” o incisioni sempre al battistrada. Complessivamente su 79 mezzi controllati, sono state 34 le sanzioni elevate dagli agenti della polizia Stradale di Agrigento, e dei distaccamenti di Canicattì e Sciacca, nell’ambito della campagna di sicurezza stradale, durata tre giorni, e dedicata in modo particolare all’efficienza degli pneumatici. L’efficienza delle gomme non è da sottovalutare, in quanto il cedimento delle stesse, è causa di gravi incidenti stradali.

Altre irregolarità sono state scoperte nel trasporto alimentare. I poliziotti della Stradale durante i controlli realizzati negli scorsi giorni hanno scovato più casi in cui il trasporto di prodotti ittici, ma anche merendine e altri alimenti. Riscontrate 12 violazioni, ed elevate sanzioni per circa 5.200 euro. I controlli sono stati indirizzati alla salvaguardia della salute, e della sicurezza dei consumatori. Gli agenti, anche con la collaborazione dei medici dell’Asp di Agrigento, hanno trovato il trasporto di 6 chilogrammi di polpi da scoglio, senza tracciabilità.

E’ scattato il sequestro, ai fini della distruzione. In altri casi hanno anche accertato la mancanza di documentazione per il trasporto di prodotti freschi da banco (merendine da frigo), irregolarità documentale del sistema di refrigerazione relativo al trasporto di surgelati, e spostamenti di merce a bordo di veicoli non revisionati.