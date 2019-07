Controlli in un B&B, scattano i fogli di via da parte della Questura di Agrigento

Polizia di Stato – Provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio a carico di n. 4 soggetti.

Controlli senza scampo alle strutture ricettive nel territorio di Agrigento da parte della Questura.

In data 25.07.19 l’U.P.G.S.P. ha rintracciato in un B&B della periferia 4 persone con numerosi pregiudizi di polizia. Non avendo titolo a permanere nel territorio di questo Comune e temendo eventuali atti delittuosi, a seguito di istruttoria effettuata dalla Polizia Anticrimine, gli stessi sono stati colpiti da Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore, con divieto di ritorno nel territorio cittadino per anni 3.

Si tratta di C.M. classe 1988, D.F.M. classe 1998, R.T. classe 1986 e L.G.M. classe 1985, tutti di nazionalità Rumena e gravati da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio.

A seguito di controlli su larga scala sono stati segnalati all’A.G. i titolari di n. 10 strutture che hanno omesso di comunicare all’Autorità di Pubblica Sicurezza i nominativi delle persone alloggiate.

Si tratta di una importante attività di prevenzione messa in campo da parte di tutte le articolazioni della Questura e dei Commissariati di P.S. allo scopo di arginare le attività illecite sul territorio.