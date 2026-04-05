Controlli della Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, nel centro storico di Agrigento. In via San Francesco, in particolare, trovate e sequestrate sostanze stupefacenti a carico di ignoti. Segnalati tre giovani alla Prefettura quali consumatori.
Le forze dell’ordine hanno scoperto, peraltro, un particolare stratagemma utilizzato dagli spacciatori, vale a dire nascondere la droga nelle auto parcheggiate.
Sotto sequestro circa 20 grammi di hashish, 4 di crack e 2 spinelli. Tre giovani agrigentini, invece, sono stati segnalati alla prefettura quali consumatori di stupefacente poiché trovati in possesso di modiche quantità di “fumo”.
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