I carabinieri specializzati del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale, unitamente ai militari della Compagnia di Agrigento, supportati dal personale dei servizi veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale, nel corso degli ultimi giorni, hanno effettuato una serie di controlli e ispezioni alle attività che somministrano alimenti al pubblico a Villaseta e San Leone.

Durante i controlli sono emerse una serie di criticità relative alle condizioni strutturali dei locali destinate alla preparazione degli alimenti e condizione igieniche non in linea con i parametri previsti. Le ispezioni hanno anche riguardato postazioni di street food ed in uno degli esercizi è stata riscontrata la totale assenza di autorizzazioni, motivo per cui è scattata la chiusura.

Accertate sanzioni per oltre 2.000 euro ed ulteriori in corso di quantificazione. I militari come di consueto hanno anche dato agli esercenti le giuste indicazioni circa il corretto tracciamento degli alimenti, smaltimento dei rifiuti e delle indicazioni previste dalla legge nell’esercizio della somministrazione di alimenti al pubblico, in particolare sulla indicazione degli allergeni e degli ingredienti.