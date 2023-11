Maxi servizio di controllo del territorio interforze, per la notte di Halloween, nel centro storico di Agrigento. Decine di carabinieri e poliziotti, in divisa e in borghese, su disposizione del questore Emanuele Ricifari e per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno setacciato ‘palmo a palmo’ soprattutto i luoghi della movida in via Atenea e nelle strade circostanti, e la zona balneare di San Leone. Non si sono registrate risse.

I poliziotti hanno boccato un tunisino trovato in possesso di un coltello e alcune lamette. E’ stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per porto ingiustificato di armi. Un altro tunisino è stato arrestato perché destinatario di un mandato di cattura e deve scontare 2 anni e 7 mesi di reclusione per rapina, resistenza e lesioni. Altri due migranti sono stati trattenuti per accertamenti da parte dell’ufficio Immigrazione della Questura.

Inoltre durante la serata un soggetto è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacente poichè trovato in possesso di una dose di cocaina.