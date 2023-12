Scoperte irregolarità in due strutture sanitarie di Sciacca. Due medici sono finiti nei guai. A fare i controlli sono stati i carabinieri del Nas di Palermo, unitamente ai militari della Compagnia cittadina e al personale dell”Unità operativa semplice dipartimentale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Nel primo caso il legale responsabile di un ambulatorio è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, poiché aveva omesso di approntare il Dvr (Documentazione di valutazione dei rischi) riguardante la sicurezza e la salute ei lavoratori.

Successivamente nel corso di un controllo in un’altra struttura sanitaria, un camice bianco, in qualità di datore di lavoro, è stato deferito alla Procura, in quanto non aveva effettuato la verifica periodica sul regolare funzionamento del sensore dell’ossigeno relativo all’impianto d risonanza magnetica. Gli specialisti del Nucleo Antisofisticazione e sanità hanno, inoltre, segnalato le due strutture all’Autorità sanitaria per i provvedimenti di loro competenza. La prima per difformità della destinazione dei locali dell’ambulatorio ed il secondo in relazione ad incongruenze circa l’autorizzazione sanitaria.